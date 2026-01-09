Бежал из плена, потом из тюрьмы: история побегов великого русского атлета

Этот атлет отчаянно воевал за Россию, потом прошел плен и тюрьму в Европе, покорил Англию, но мечтал вернуться на родину. РИА Новости Спорт рассказывает захватывающую историю знаменитого русского силача.

"Это тебе на выпивку"

Он не выделялся крупными габаритами, ростом вышел менее 170 сантиметров, весом около 80 килограммов. Но, лежа на утыканной гвоздями доске, держал на груди камень весом в полтонны, по которому другие молотили кувалдами.

Родился Саша Засс в Виленской губернии (ныне большая часть территории принадлежит Белоруссии, а меньшая Литве), и попал как-то с отцом в цирк, где заезжий гастролер играючи разрывал руками цепи и гнул подковы. Никто из желающих не мог повторить его трюки, пока на арену не вышел батя - Иван Петрович Засс. Сначала он без видимых усилий разогнул "игрушку", а потом к восторгу зрителей оторвал от пола огромную штангу.

Потрясенный силач попросил помощника принести из-за кулис серебряный рубль и вручил его отцу Саши со словами: "Это тебе за подвиг и на выпивку". На что тот, порывшись в карманах, достал три рубля и отдал их потерявшему дар речи атлету, отреагировав: "Я не пью. А ты возьми. Но пей только чай".

Очарованный и увлеченный мальчик начал усиленно заниматься на турнике, возиться с гирями и гантелями, но делал это без всякой системы. Все изменилось после того, как отец по просьбе сына выписал из Санкт-Петербурга книгу знаменитого в то время борца Евгения Сандова. И по ней Саша начал выстраивать свою программу занятий, а затем стал тренироваться у других известных силачей и со временем разработал собственную систему.

Искалеченную лошадь нес на руках

Попав в цирк, Засс стал работать помощником у известного дрессировщика и основателя знаменитой династии Анатолия Дурова. Затем перебрался в помощники к популярному силачу Михаилу Кучкину. Мастер не раз ему говорил: "Саша, когда-нибудь ты станешь знаменитым. Потому что я не видел никого, кто бы был так силен, как ты, имея такой небольшой рост и вес".

С цирком вскоре пришлось расстаться - началась Первая мировая и Александра призвали в армию, в кавалерийский полк, так как все знали, что Засс умеет делать прыжок назад, находясь на лошади.

С этими животными у него была особая связь. Однажды его сбили с коня, и враги посчитали его погибшим. А он выбрался из-под него, с полкилометра добирался к своим, да еще тащил искалеченную лошадь на руках.

Но во время одной из операций он был ранен шрапнелью, попал в плен, и австрийский хирург собирался отрезать ему часть ноги. Засс умолял его этого не сделать и сам смог вылечиться благодаря своим познаниям в гимнастике.

Он несколько раз пытался бежать от австрияков, но все неудачно. Но как-то все же сумел прорваться сквозь заслоны и оказался в венгерском городе Капошвар, где гастролировала знаменитая цирковая труппа Шмидта. Александр пришел к антрепренеру, рассказал о выступлениях в России и предложил свои услуги. Тот не поверил ему на слово, и предложил разорвать мощную цепь и согнуть толстенный прут.

В плену Засс недоедал и не тренировался, но с заданием справился, после чего тут же оказался в знаменитой команде. Выступления силача в городе пользовались большим успехом, но история закончилась печально. Военный комендант после удивительных силовых номеров неожиданно поинтересовался, почему человек такой недюжинной силы не служит в австрийской армии. Тайна Александра была раскрыта и его отправили в тюрьму.

Но русский атлет вновь сбежал. Он "всего-навсего" разорвал цепь, соединявшую наручники, выломал оконную решетку. Добравшись до Будапешта, устроился работать грузчиком, а потом его взял под свою опеку мощный венгерский борец Чая Янос, с которым Александр познакомился еще в России.

Несколько лет он боролся и выступал в его труппе, а потом венгр свел его с известным итальянским импресарио Пазолини. Засс перешел к нему и начал гастролировать по странам Европы. Наибольшую популярность получил в Англии, поскольку никто из самых крутых местных богатырей не мог повторить ни один из его трюков. Британские газеты были в восторге, и одна из них так анонсировала его предстоящие гастроли: "В Манчестере во время строительных работ Самсон, подвешенный одной ногой к крану, поднял зубами металлическую балку с земли, и был перенесен на верх здания подъемным краном, в то время как толпа, разинув рты, стояла внизу. Если бы русский разжал рот, толпа никогда не смогла бы рассказать, что она видела".

© Фото : Wikipedia Александр Засс © Фото : Wikipedia Александр Засс

А в другом издании было написано так: "Прямо в сердце Англии прибыл человек, способный выполнять номера, в которые здравый смысл отказывается верить".

Действительно, в одном из коронных номеров Засс носил по арене пианино с пианисткой и ассистенткой. А в других поднимал лошадь или ловил 90-килограммовые ядра, пущенные из пушки с восьми метров, отрывал от помоста и удерживал в зубах металлическую балку с сидящими на ее концах помощниками.

На празднике английских пивоваров ему подарили трость – в знак удивления и благодарности за то, что он зубами поднял 180-килограммовую бочку с ячменным напитком.

В последний раз Александр Иванович вышел на арену в 66 лет, в 1954 году. Потом стал работать дрессировщиком лошадей, пони, собак и обезьян. Обезьян он в 1962 году бросился вытаскивать из загоревшегося фургона. Получил сильнейшие ожоги, его успели доставить в госпиталь, но там его настиг сердечный приступ, с которым великий русский силач справиться не смог.

Засс более 40 лет прожил в Англии, где его очень любили, но сам но ни разу не подал прошения на получение подданства королевы. Зато до последнего дня жизни мечтал вернуться на родину.