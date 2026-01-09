https://ria.ru/20260109/tennis-2067010458.html
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии
Стали известны все теннисные сборные, которые сыграют в полуфинале турнира United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T15:33:00+03:00
2026-01-09T15:33:00+03:00
2026-01-09T15:43:00+03:00
теннис
спорт
польша
австралия
сша
united cup
алекс де минаур
ига швентек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260103/yunayted-2066170867.html
польша
австралия
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, польша, австралия, сша, united cup, алекс де минаур, ига швентек, хуберт хуркач
Теннис, Спорт, Польша, Австралия, США, United Cup, Алекс де Минаур, Ига Швентек, Хуберт Хуркач
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии
Польша сыграет против США в полуфинальном матче United Cup в Австралии