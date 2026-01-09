Рейтинг@Mail.ru
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии
Теннис
 
15:33 09.01.2026 (обновлено: 15:43 09.01.2026)
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии
Стали известны все теннисные сборные, которые сыграют в полуфинале турнира United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
спорт, польша, австралия, сша, united cup, алекс де минаур, ига швентек, хуберт хуркач
Теннис, Спорт, Польша, Австралия, США, United Cup, Алекс де Минаур, Ига Швентек, Хуберт Хуркач
Определились все полуфиналисты турнира United Cup в Австралии

Польша сыграет против США в полуфинальном матче United Cup в Австралии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стали известны все теннисные сборные, которые сыграют в полуфинале турнира United Cup, который проходит в Австралии.
Во вторник сборная Польши обыграла команду Австралии со счетом 2-1. В мужском одиночном разряде шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур обыграл Хуберта Хуркача (83) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. У женщин представительница Польши Ига Швёнтек (2) одолела Майю Джойнт (32) - 6:1, 6:1. В миксте поляки Катажина Кава и Ян Зелиньский обыграли Сторм Хантер и Джон-Патрика Смита со счетом 6:4, 6:0.
В полуфинале сборная Польши сыграет с командой США. Другой финалист определится по итогам встречи швейцарцев с бельгийцами.
United Cup с призовым фондом в 11,8 миллиона долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Теннис
 
