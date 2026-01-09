https://ria.ru/20260109/tennis-2067009768.html
Кудерметова снялась с Australian Open
Кудерметова снялась с Australian Open - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Кудерметова снялась с Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с Открытого чемпионата Австралии, сообщается на сайте Tennis Australia. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T15:27:00+03:00
2026-01-09T15:27:00+03:00
2026-01-09T18:00:00+03:00
спорт
австралия
вероника кудерметова
женская теннисная ассоциация (wta)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
теннис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899703559_15:0:1734:967_1920x0_80_0_0_75d65e790c79edc8ed7fb7b310048034.png
https://ria.ru/20260102/tennis-2066064008.html
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899703559_230:0:1519:967_1920x0_80_0_0_6c31ffc670e9d290013f2eea8b58608d.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, вероника кудерметова, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Спорт, Австралия, Вероника Кудерметова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Теннис
Кудерметова снялась с Australian Open
Россиянка Кудерметова снялась с Australian Open