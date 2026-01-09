Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
15:27 09.01.2026 (обновлено: 18:00 09.01.2026)
Кудерметова снялась с Australian Open
Кудерметова снялась с Australian Open
Кудерметова снялась с Australian Open

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с Открытого чемпионата Австралии, сообщается на сайте Tennis Australia.
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. 28-летняя Кудерметова занимает 30-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В парном рейтинге россиянка располагается на шестой строчке.
Российские и белорусские теннисисты с февраля 2022 года выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA в нейтральном статусе и без национальных символов.
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар
2 января, 14:43
 
