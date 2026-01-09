Свищев назвал провокацией жалобы Украины на допуск российских саночников

Украинское издание "Главком" ранее со ссылкой на слова анонимного атлета сообщило, что МОК велел FIL предоставить российским спортсменам все необходимые исключения для квалификации на Олимпийские игры. В ноябре FIL допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпиаду-2026. По данным источника, FIL пошла навстречу россиянам и позволила им принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где они до 19 января получат возможность выполнить квалификационные критерии, в то время как, согласно правилам, они должны были сделать это до 12 января.

"Это делается просто от безысходности. Украинская федерация санного спорта получает разнарядку от министерства спорта страны и Национального олимпийского комитета поднимать крик и визг. С призывом не допускать наших атлетов и жаловаться на то, какие они сами бедные и несчастные. Это полнейшая провокация, и я думаю, что МОК и FIL отреагируют жестко. И не надо обращать внимания на эту провокационную ерунду, которая постоянно льется со стороны политических ресурсов Украины. А надо сосредоточиться на спорте", - сказал Свищев.

"На это можно реагировать либо полным игнорированием, либо из жалости писать им какие-то отписки. Потому что это решение принято, менять его ради Украины никто не будет. Нашим спортсменам надо готовиться, но, к сожалению, шансов становится все меньше и меньше. Но есть и другие не менее достойные соревнования, чемпионаты мира и Европы, и к ним надо вести подготовку. У нас самодостаточная федерация, а наши спортсмены жадны до участия в международных стартах. И я уверен, что у них все получится", - отметил собеседник агентства.