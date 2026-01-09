Рейтинг@Mail.ru
Шевалье рассказал о переживаниях из-за неудачного отрезка в "ПСЖ"
Футбол
 
20:04 09.01.2026
Шевалье рассказал о переживаниях из-за неудачного отрезка в "ПСЖ"
Шевалье рассказал о переживаниях из-за неудачного отрезка в "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Шевалье рассказал о переживаниях из-за неудачного отрезка в "ПСЖ"
Вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье заявил, что последнее время чувствовал себя дестабилизированным и находящимся в уязвимом положении. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
спорт, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), люка шевалье, суперкубок франции
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Люка Шевалье, Суперкубок Франции
Шевалье рассказал о переживаниях из-за неудачного отрезка в "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" Шевалье заявил, что был в уязвимом положении в последнее время

© Соцсети "ПСЖ"Люка Шевалье
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети "ПСЖ"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье заявил, что последнее время чувствовал себя дестабилизированным и находящимся в уязвимом положении.
В четверг "ПСЖ" обыграл "Марсель" в матче за Суперкубок Франции (2:2, 4:1 - по пенальти), Шевалье отразил два удара в послематчевой серии. Российский вратарь Матвей Сафонов пропустил встречу из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара.
«
"Требования высоки. Я знаю, что делаю что-то хорошо, что-то не очень хорошо, но я уверен в себе, я знаю, на что способен, я знаю, почему пришел в "ПСЖ", и я не сдамся, несмотря ни на что. Я чувствовал себя немного дестабилизированным, потому что никогда раньше не оказывался в такой ситуации, никогда не был в уязвимом положении. Возможно, со мной такое повторится позже в моей карьере, когда люди попытаются бросить мне вызов, но это часть процесса. Клуб выбрал меня, они хотели меня, они сделали все, чтобы я сюда попал, и я сделал все, чтобы сюда попасть. Поэтому не стоит считать, что это чья-то вина или что люди не на моей стороне. В клубе с этим нет проблем", - цитирует Шевалье Footmercato.
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Люка ШевальеСуперкубок Франции
 
