Шевалье рассказал о переживаниях из-за неудачного отрезка в "ПСЖ"

«

"Требования высоки. Я знаю, что делаю что-то хорошо, что-то не очень хорошо, но я уверен в себе, я знаю, на что способен, я знаю, почему пришел в "ПСЖ", и я не сдамся, несмотря ни на что. Я чувствовал себя немного дестабилизированным, потому что никогда раньше не оказывался в такой ситуации, никогда не был в уязвимом положении. Возможно, со мной такое повторится позже в моей карьере, когда люди попытаются бросить мне вызов, но это часть процесса. Клуб выбрал меня, они хотели меня, они сделали все, чтобы я сюда попал, и я сделал все, чтобы сюда попасть. Поэтому не стоит считать, что это чья-то вина или что люди не на моей стороне. В клубе с этим нет проблем", - цитирует Шевалье Footmercato.