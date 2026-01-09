Умерла легендарная советская баскетболистка Семенова

Семенова становилась победительницей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира и 10 - на чемпионатах Европы. С Семеновой в составе национальная сборная с 1968 по 1985 год не проиграла ни одного официального турнира. В составе "ТТТ Рига" центровая 15 раз выиграла чемпионат СССР и 11 раз - Кубок европейских чемпионов. Также Семенова выступала за испанский "Тинторетто" и французский "Орши".