Умерла легендарная советская баскетболистка Семенова

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семенова умерла в возрасте 73 лет, сообщается на странице Латвийской ассоциации... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T00:17:00+03:00
баскетбол
спорт
ссср
fiba
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семенова умерла в возрасте 73 лет, сообщается на странице Латвийской ассоциации баскетбола в соцсети Х.
«
"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал, уважал и любил Ульяну", - говорится в заявлении.
Семенова становилась победительницей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира и 10 - на чемпионатах Европы. С Семеновой в составе национальная сборная с 1968 по 1985 год не проиграла ни одного официального турнира. В составе "ТТТ Рига" центровая 15 раз выиграла чемпионат СССР и 11 раз - Кубок европейских чемпионов. Также Семенова выступала за испанский "Тинторетто" и французский "Орши".
В 1993 году Семенова стала первой спортсменкой не из США, включенной в Международный зал баскетбольной славы, в 1999-м она была включена в Женский зал баскетбольной славы, в 2007 году вошла в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).