Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы

2026-01-09
Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Инсбруке
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в австрийском Инсбруке.
Результат Семенова после двух попыток - 1 минута 49,27 секунды. Второе место занял россиянин Даниил Романов (отставание - 0,48 секунды), третье - китаец Гоцин Юй (+0,85).
Россиянин Еремей Зыков (+1,98) стал 12-м.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.