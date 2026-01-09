Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в австрийском Инсбруке.

Результат Семенова после двух попыток - 1 минута 49,27 секунды. Второе место занял россиянин Даниил Романов (отставание - 0,48 секунды), третье - китаец Гоцин Юй (+0,85).