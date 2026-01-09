На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на ОИ в санях ради России

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) велел Международной федерации санного спорта (FIL) предоставить российским спортсменам все необходимые исключения для квалификации на Олимпийские игры, сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на заявление анонимного спортсмена.

В ноябре FIL допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года.

По данным источника, FIL пошла навстречу россиянам и позволила им принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где они до 19 января получат возможность выполнить квалификационные критерии, в то время как, согласно изначальным правилам, они должны были выполнить квалификационные критерии до 12 января.