На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на ОИ в санях ради России - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
17:24 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/sani-2067022691.html
На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на ОИ в санях ради России
На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на ОИ в санях ради России
спорт
санный спорт
международная федерация санного спорта (fil)
2026
спорт, санный спорт , международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , Международная федерация санного спорта (FIL)
На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на ОИ в санях ради России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) велел Международной федерации санного спорта (FIL) предоставить российским спортсменам все необходимые исключения для квалификации на Олимпийские игры, сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на заявление анонимного спортсмена.
В ноябре FIL допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года.
По данным источника, FIL пошла навстречу россиянам и позволила им принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где они до 19 января получат возможность выполнить квалификационные критерии, в то время как, согласно изначальным правилам, они должны были выполнить квалификационные критерии до 12 января.
"Нейтральные спортсмены подали запрос на исключение, и это исключение им было предоставлено. Когда моя национальная федерация связалась с FIL, они не смогли объяснить, почему такое исключение было предоставлено. А высокопоставленный чиновник FIL сказал мне, что МОК отдал приказ предоставить России все необходимые исключения для обеспечения квалификации спортсменов", – заявил источник издания, отметивший, что опасается высказываться публично из-за возможных проблем.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Петраков рассказал, что нужно российским саночникам для отбора на ОИ
27 ноября 2025, 14:41
 
СпортСанный спортМеждународная федерация санного спорта (FIL)
 
