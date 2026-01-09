Тихонов выступил за показ Олимпиады по российскому телевидению

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что к Олимпиаде стремится весь мир и нельзя оставлять Россию без показа этого события по телевидению.
Ранее Sport24 сообщил, что показа Олимпиады-2026 по российскому телевидению, скорее всего, не будет, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) не отвечает на запросы российских вещателей.
"Капиталисты же готовы продать все, только покупайте. До Олимпиады осталось всего ничего. Надо было раньше думать. Как оставить нас без просмотра Олимпиады? Жаль, если не будут показывать в России. Будем искать методы. Это событие мирового масштаба, к которому стремится весь мир. Я не знаю человека на земном шаре, который не хотел бы стать олимпийским чемпионом. Но это дано единицам, избранным Богом. Я это прекрасно знаю. Этому событию нет равных. Нельзя оставлять страну без показа Олимпиады. Россия была великой спортивной державой. Мы составляли конкуренцию норвежцам на зимних Олимпиадах. А на летних - американцам. Только мы. И были очень громкие победы. Их забывать нельзя", - сказал Тихонов.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
