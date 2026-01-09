Рейтинг@Mail.ru
Тихонов выступил за показ Олимпиады по российскому телевидению
17:41 09.01.2026
Тихонов выступил за показ Олимпиады по российскому телевидению
Тихонов выступил за показ Олимпиады по российскому телевидению
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что к Олимпиаде стремится весь мир и нельзя оставлять Россию без показа... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
россия, милан, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Россия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Тихонов выступил за показ Олимпиады по российскому телевидению

Тихонов: Россию нельзя оставлять без показа Олимпиады

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что к Олимпиаде стремится весь мир и нельзя оставлять Россию без показа этого события по телевидению.
Ранее Sport24 сообщил, что показа Олимпиады-2026 по российскому телевидению, скорее всего, не будет, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) не отвечает на запросы российских вещателей.
"Капиталисты же готовы продать все, только покупайте. До Олимпиады осталось всего ничего. Надо было раньше думать. Как оставить нас без просмотра Олимпиады? Жаль, если не будут показывать в России. Будем искать методы. Это событие мирового масштаба, к которому стремится весь мир. Я не знаю человека на земном шаре, который не хотел бы стать олимпийским чемпионом. Но это дано единицам, избранным Богом. Я это прекрасно знаю. Этому событию нет равных. Нельзя оставлять страну без показа Олимпиады. Россия была великой спортивной державой. Мы составляли конкуренцию норвежцам на зимних Олимпиадах. А на летних - американцам. Только мы. И были очень громкие победы. Их забывать нельзя", - сказал Тихонов.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Вчера, 11:28
 
