Тихонов выступил за показ Олимпиады по российскому телевидению

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что к Олимпиаде стремится весь мир и нельзя оставлять Россию без показа этого события по телевидению.