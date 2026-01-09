https://ria.ru/20260109/olimpiada-2066961113.html
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ
Раздевалки игроков, которые будут принимать участие в хоккейном турнире Олимпийских игр в Италии, будут располагаться в передвижных трейлерах, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T07:35:00+03:00
2026-01-09T07:35:00+03:00
2026-01-09T07:35:00+03:00
спорт
италия
канада
сша
люк тардиф
международная федерация хоккея (iihf)
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773239267_0:25:3290:1875_1920x0_80_0_0_f099a33eb7e0849191b1316b67c1cf77.jpg
https://ria.ru/20260107/mok-2066782466.html
https://ria.ru/20260108/averbukh-2066934682.html
италия
канада
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773239267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be19d113fa977bc1ce7286ac20725375.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, канада, сша, люк тардиф, международная федерация хоккея (iihf), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Канада, США, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ
ESPN: раздевалки хоккеистов на Олимпиаде в Италии расположат в трейлерах