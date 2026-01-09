Рейтинг@Mail.ru
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/olimpiada-2066961113.html
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ
Раздевалки игроков, которые будут принимать участие в хоккейном турнире Олимпийских игр в Италии, будут располагаться в передвижных трейлерах, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T07:35:00+03:00
2026-01-09T07:35:00+03:00
спорт
италия
канада
сша
люк тардиф
международная федерация хоккея (iihf)
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773239267_0:25:3290:1875_1920x0_80_0_0_f099a33eb7e0849191b1316b67c1cf77.jpg
https://ria.ru/20260107/mok-2066782466.html
https://ria.ru/20260108/averbukh-2066934682.html
италия
канада
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773239267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be19d113fa977bc1ce7286ac20725375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, канада, сша, люк тардиф, международная федерация хоккея (iihf), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Канада, США, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ

ESPN: раздевалки хоккеистов на Олимпиаде в Италии расположат в трейлерах

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Раздевалки игроков, которые будут принимать участие в хоккейном турнире Олимпийских игр в Италии, будут располагаться в передвижных трейлерах, сообщает ESPN.
Как уточняет автор материала Эмили Каплан, игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предупредили, что условия размещения будут отличаться от условий в Канаде и США, также может меняться расписание тренировок в зависимости от качества льда. Кроме того, хоккеистам придется идти по временно выстеленным матам, чтобы попасть на лед.
Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Киргизии и России. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
7 января, 18:48
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. Также отмечалось, что размер ледовой арены Игр будет меньше стандарта НХЛ.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах
Вчера, 23:13
 
СпортИталияКанадаСШАЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Флорида
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Торонто
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Оттава
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сиэтл
    Миннесота
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала