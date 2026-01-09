https://ria.ru/20260109/mozalev-2067035629.html
Мозалев назвал главное разочарование 2025 года
Мозалев назвал главное разочарование 2025 года
Мозалев назвал главное разочарование 2025 года
Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что результаты этапа Гран-при в Омске стали для него главным разочарованием 2025 года, отметив, что проблема была не
Мозалев назвал главное разочарование 2025 года
Фигурист Мозалев назвал этап в Омске главным разочарованием 2025 года
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что результаты этапа Гран-при в Омске стали для него главным разочарованием 2025 года, отметив, что проблема была не в физике, а в голове.
Мозалеву 22 года. В этом сезоне он занял четвертое и шестое места на этапах Гран-при России, а также шестое место на чемпионате России.
"Главным разочарованием 2025 года назвал бы свой этап Гран-при в Омске. Был хорошо готов физически, но проблема была в голове. Выходишь на старт, появляются лишние мысли, из-за этого больше переживаешь, весь сковываешься, становится меньше сил. Соответственно, мало что получается", - сказал Мозалев.