Мозалев назвал главное разочарование 2025 года
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:28 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/mozalev-2067035629.html
Мозалев назвал главное разочарование 2025 года
Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что результаты этапа Гран-при в Омске стали для него главным разочарованием 2025 года, отметив, что проблема была не
фигурное катание
спорт
андрей мозалев
https://ria.ru/20260103/mozalev-2066172591.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
андрей мозалев
Фигурное катание, Андрей Мозалев
Андрей Мозалев
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что результаты этапа Гран-при в Омске стали для него главным разочарованием 2025 года, отметив, что проблема была не в физике, а в голове.
Мозалеву 22 года. В этом сезоне он занял четвертое и шестое места на этапах Гран-при России, а также шестое место на чемпионате России.
«
"Главным разочарованием 2025 года назвал бы свой этап Гран-при в Омске. Был хорошо готов физически, но проблема была в голове. Выходишь на старт, появляются лишние мысли, из-за этого больше переживаешь, весь сковываешься, становится меньше сил. Соответственно, мало что получается", - сказал Мозалев.
Мозалев признался, что скучает по международной арене
3 января, 12:13
 
