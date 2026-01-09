https://ria.ru/20260109/milan-2066940317.html
"Милан" ушел от поражения в концовке матча Серии А против "Дженоа"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Милан" сыграл вничью с "Дженоа" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. У гостей гол забил Лоренцо Коломбо (28-я минута), в составе "россонери" отличился Рафаэль Леау (90+2). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте пенальти не реализовал полузащитник "Дженоа" Николае Станчу.
"Милан" не проигрывает в Серии А с 23 августа, тогда команда дома уступила в первом туре "Кремонезе" (1:2).
"Милан" с 39 очками занимает второе место в таблице, отставая на три очка от лидирующего "Интера". Генуэзцы с 16 очками располагаются на 17-й строчке.
В другом матче дня "Кремонезе" благодаря голу и результативному пасу Джейми Варди сыграл дома вничью с "Кальяри" (2:2).