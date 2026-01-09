https://ria.ru/20260109/medvedev-2067014508.html
Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене
Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене
Россиянин теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T16:10:00+03:00
2026-01-09T16:10:00+03:00
2026-01-09T16:15:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034875259_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7d8c2c40b9931f7d8a3db2e0d37c86f6.jpg
https://ria.ru/20260109/tennis-2067009768.html
брисбен
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034875259_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_35342d988ed66e0877228df5c437a795.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брисбен, даниил медведев
Теннис, Спорт, Брисбен, Даниил Медведев
Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене
Медведев вышел в полуфинал турнира в австралийском Брисбене