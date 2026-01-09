Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
16:10 09.01.2026 (обновлено: 16:15 09.01.2026)
Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене
Россиянин теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч РИА Новости Спорт, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россиянин теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.
В пятницу в четвертьфинале первый сеяный Медведев одержал волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Brisbane International
09 января 2026 • начало в 13:50
Завершен
Даниил Медведев
2 : 16:76:36:2
Камиль Майхшак
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале Медведев сыграет с американцем Алексом Микелсеном.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Кудерметова снялась с Australian Open
Вчера, 15:27
 
ТеннисСпортБрисбенДаниил Медведев
 
