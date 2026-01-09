Рейтинг@Mail.ru
Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:42 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/malinin-2066975080.html
Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США
Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США, получив за... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T10:42:00+03:00
2026-01-09T10:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
сша
пекин
россия
илья малинин
джейсон браун (фигурное катание)
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978953335_0:423:1366:1191_1920x0_80_0_0_4c361111db4eb74be848411bb84bf0b5.jpg
https://ria.ru/20260108/kostyleva-2066898980.html
сша
пекин
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978953335_0:408:1366:1433_1920x0_80_0_0_63eeffbe468b62b71c9ff6d8644407f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, пекин, россия, илья малинин, джейсон браун (фигурное катание), международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, США, Пекин, Россия, Илья Малинин, Джейсон Браун (фигурное катание), Международный союз конькобежцев (ISU)
Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США

Илья Малинин лидирует на чемпионате США, показав баллы выше мирового рекорда

© Соцсети ISUИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети ISU
Илья Малинин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США, получив за выступление превышающие мировой рекорд баллы.
Фигурист набрал за короткую программу 115,10 балла. На второй строчке расположился Томоки Хиватаси (89,26), на третьей - Джейсон Браун (88,49).
Малинин превысил результат американца Нэтана Чена (113,97), установленный на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Рекорд не будет ратифицирован, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) учитывает только результаты международных соревнований.
Фигуристу 21 год, он является двукратным чемпионом мира. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Любимый человек": почему Костылева вернулась к Плющенко
8 января, 17:40
 
Фигурное катаниеСпортСШАПекинРоссияИлья МалининДжейсон Браун (фигурное катание)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала