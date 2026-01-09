Рейтинг@Mail.ru
Двукратный олимпийский чемпион Хиршер пропустит Игры 2026 года
20:28 09.01.2026
Двукратный олимпийский чемпион Хиршер пропустит Игры 2026 года
Двукратный олимпийский чемпион Хиршер пропустит Игры 2026 года
Двукратный олимпийский чемпион Марсель Хиршер пропустит зимние Игры 2026 года и сезон Кубка мира по горнолыжному спорту по состоянию здоровья.
Двукратный олимпийский чемпион Хиршер пропустит Игры 2026 года

Двукратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Хиршер пропустит Игры

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Марсель Хиршер пропустит зимние Игры 2026 года и сезон Кубка мира по горнолыжному спорту по состоянию здоровья.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля. Сезон Кубка мира стартовал 25 октября и завершится 25 марта. В апреле 2024-го Хиршер объявил о намерении вернуться в спорт спустя пять лет после завершения карьеры, сменив спортивное гражданство с австрийского на нидерландское. Однако в декабре того же года он получил травму крестообразных связок на тренировке и вынужден был досрочно завершить выступления.
"Тот темп, который я способен показывать сейчас, не соответствует уровню Кубка мира. У нас прошли отличные сборы в Райтеральме, и они наглядно показали, что именно требуется, чтобы по-настоящему быть на мировом уровне. К сожалению, в данный момент я к этому не готов. В рождественский период я был вынужден сделать 14-дневную паузу из-за травмы икроножной мышцы, а это совершенно не способствует ни набору темпа, ни возвращению уверенности. Поэтому я принял для себя четкое решение: если я снова хочу выступать на Кубке мира, то делать это нужно правильно, а сейчас такой возможности нет", - заявил Хиршер в публикации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Именно по этой причине в этом сезоне я не буду участвовать в соревнованиях и также пропущу Олимпийские игры. Возможно, хейтеров это порадует, но для всех, кто хотел увидеть меня на трассе, скажу честно - я сам очень недоволен этой ситуацией. Мне искренне жаль, что в этом году этого не произойдет", - добавил спортсмен.
Хиршеру 36 лет. Он является золотым призером Игр-2018 в Пхенчхане в комбинации и гигантском слаломе, а также обладателем серебра сочинской Олимпиады-2014 в слаломе. Спортсмен семь раз становился чемпионом мира и восемь раз - победителем общего зачета Кубка мира, суммарно одержав 67 побед на этапах - по этому показателю Хиршер занимает второе место после шведа Ингемара Стенмарка. Пять раз он признавался спортсменом года в Австрии (2012, 2015, 2016, 2017, 2018).
