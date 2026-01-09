Рейтинг@Mail.ru
Кучерова включили в топ-5 претендентов на "Харт Трофи" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:51 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/kucherov-2066991129.html
Кучерова включили в топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Кучерова включили в топ-5 претендентов на "Харт Трофи" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Кучерова включили в топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял пятое место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T12:51:00+03:00
2026-01-09T12:51:00+03:00
хоккей
никита кучеров
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:191:2047:1343_1920x0_80_0_0_0203225e47a177ac37e745cd7cd2f216.jpg
https://ria.ru/20260109/fetisov-2066987800.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_a82563541f8c31df8e1edfe0ed592412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
никита кучеров, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучерова включили в топ-5 претендентов на "Харт Трофи"

Кучеров вошел в топ-5 претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта НХЛ

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял пятое место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По итогам голосования 16 экспертов Кучеров набрал 9 очков. Первое место в списке занял Натан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш", который получил 73 балла и 10 из 16 голосов за себя. Вторым идет Коннор Макдэвид (59 баллов, "Эдмонтон Ойлерз"), третьим - Маклин Селебрини (56, "Сан-Хосе Шаркс").
Список остальных претендентов выглядит следующим образом: 4. Микко Рантанен (15, "Даллас Старз"), 5. Никита Кучеров (9, "Тампа-Бэй Лайтнинг"), 6. Коннор Бедард (5, "Чикаго Блэкхокс"), 7. Джейсон Робертсон (4, "Даллас Старз"), 8. Зак Веренски (4, "Коламбус Блю Джекетс"), 9. Морган Гики (2, "Бостон Брюинз"), 10. Давид Пастрняк (2, "Бостон Брюинз").
"Харт Трофи" вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 "Харт Трофи" получил американский голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
Вчера, 12:23
 
ХоккейНикита КучеровТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала