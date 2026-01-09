Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
15:42 09.01.2026
Савосин оценил возможность выступить на международных стартах
фигурное катание
спорт
россия
белоруссия
международный олимпийский комитет (мок)
роман савосин
Роман Савосин. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Роман Савосин заявил РИА Новости, что для него не является принципиальным желанием выступать на международных стартах, но если такая возможность появится, это будет на грани фантастики.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
"Много говорил о том, что лично мне не особо принципиально выступать на международных соревнованиях. Но, безусловно, если такая возможность появится - это будет на грани фантастики, потому что я уже не рассчитывал на это. В любом случае буду очень рад за наших юных ребят, которые многое показывают на наших стартах. Считаю, они смогут проявить себя и забрать те медали, которых они достойны", - сказал Савосин.
Роман Савосин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
2 января, 14:08
 
