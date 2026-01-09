Савосин оценил возможность выступить на международных стартах

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Роман Савосин заявил РИА Новости, что для него не является принципиальным желанием выступать на международных стартах, но если такая возможность появится, это будет на грани фантастики.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
"Много говорил о том, что лично мне не особо принципиально выступать на международных соревнованиях. Но, безусловно, если такая возможность появится - это будет на грани фантастики, потому что я уже не рассчитывал на это. В любом случае буду очень рад за наших юных ребят, которые многое показывают на наших стартах. Считаю, они смогут проявить себя и забрать те медали, которых они достойны", - сказал Савосин.
