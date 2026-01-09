Семин рассказал о трудностях работы за границей

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что за границей было некомфортно работать из-за незнания иностранного языка.

Семин работал в Новой Зеландии в 1991 году тренером-консультантом олимпийской сборной страны.

"Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где свое. Плюс, у меня не пошел язык. А мое лучшее качество - психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться. Надо было учить английский в школе. В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень", - сказал Семин.

Собеседник агентства также отметил, что не хотел бы жить за границей.

"Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь. А что я там буду делать?" - добавил экс-тренер.