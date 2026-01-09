Рейтинг@Mail.ru
Семин рассказал о трудностях работы за границей
Футбол
 
08:34 09.01.2026
Семин рассказал о трудностях работы за границей
Семин рассказал о трудностях работы за границей - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Семин рассказал о трудностях работы за границей
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что за границей было некомфортно работать из-за незнания... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
футбол
юрий семин
https://ria.ru/20250515/semin--2017169372.html
https://ria.ru/20260108/evseev-2066867600.html
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
юрий семин
Футбол, Юрий Семин
Семин рассказал о трудностях работы за границей

Семин рассказал, что за границей ему было трудно работать из-за незнания языка

Юрий Семин
Юрий Семин
Юрий Семин. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что за границей было некомфортно работать из-за незнания иностранного языка.
Семин работал в Новой Зеландии в 1991 году тренером-консультантом олимпийской сборной страны.
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Семин назвал общую проблему российского футбола
15 мая 2025, 17:27
"Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где свое. Плюс, у меня не пошел язык. А мое лучшее качество - психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться. Надо было учить английский в школе. В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень", - сказал Семин.
Собеседник агентства также отметил, что не хотел бы жить за границей.
"Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь. А что я там буду делать?" - добавил экс-тренер.
Полностью интервью с Юрием Семиным читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
Главный тренер Факела Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Крыл матом на весь мир и огрызался: все о самом дерзком футболисте России
Вчера, 13:20
 
Матч-центр
 
