https://ria.ru/20260109/granitsa-2066963416.html
Семин рассказал о трудностях работы за границей
Семин рассказал о трудностях работы за границей - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Семин рассказал о трудностях работы за границей
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что за границей было некомфортно работать из-за незнания... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T08:34:00+03:00
2026-01-09T08:34:00+03:00
2026-01-09T08:34:00+03:00
футбол
юрий семин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30278/78/302787865_0:114:3000:1802_1920x0_80_0_0_ca04cd6c5a0445de5ab823aa047ef6e4.jpg
https://ria.ru/20250515/semin--2017169372.html
https://ria.ru/20260108/evseev-2066867600.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30278/78/302787865_195:0:2598:1802_1920x0_80_0_0_729bcbdf1d28d7201144e2b21be02e38.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий семин
Семин рассказал о трудностях работы за границей
Семин рассказал, что за границей ему было трудно работать из-за незнания языка
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что за границей было некомфортно работать из-за незнания иностранного языка.
Семин работал в Новой Зеландии в 1991 году тренером-консультантом олимпийской сборной страны.
"Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где свое. Плюс, у меня не пошел язык. А мое лучшее качество - психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться. Надо было учить английский в школе. В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень", - сказал Семин.
Собеседник агентства также отметил, что не хотел бы жить за границей.
"Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь. А что я там буду делать?" - добавил экс-тренер.
Полностью интервью с Юрием Семиным читайте в пятницу на сайте РИА Новости.