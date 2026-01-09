https://ria.ru/20260109/futbolist-2067024289.html
"Оренбург" отдал в аренду полузащитника Бубанью
"Оренбург" отдал в аренду полузащитника Бубанью
Черногорский футболист Владан Бубанья покинул "Оренбург", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Оренбург" отдал в аренду "Осиеку" черногорского футболиста Бубанью