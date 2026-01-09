Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" отдал в аренду полузащитника Бубанью
Футбол
 
17:33 09.01.2026
"Оренбург" отдал в аренду полузащитника Бубанью
"Оренбург" отдал в аренду полузащитника Бубанью
Черногорский футболист Владан Бубанья покинул "Оренбург", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T17:33:00+03:00
2026-01-09T17:35:00+03:00
футбол
спорт
черногория
владан бубанья
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
осиек
трансферы в рпл
черногория
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Черногорский футболист Владан Бубанья покинул "Оренбург", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полузащитник на правах аренды перешел в хорватский "Осиек" до конца сезона-2025/26.
Черногорец пополнил состав оренбургской команды в июле 2025 года, перейдя из боснийского клуба "Сараево". За это время он принял участие в 14 играх и отметился голом в ворота петербургского "Зенита". В активе 26-летнего полузащитника один матч за сборную Черногории.
Полузащитник Зенита Ду Кейрос - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Оренбург" арендовал бразильца из "Зенита"
19 августа 2025, 12:37
 
Футбол
 
