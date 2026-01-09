Рейтинг@Mail.ru
Стамбульское дерби перенесли из-за урагана - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Футбол
 
22:31 09.01.2026
Стамбульское дерби перенесли из-за урагана
Стамбульское дерби перенесли из-за урагана - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Стамбульское дерби перенесли из-за урагана
Футбольное дерби в субботу между клубами "Фенербахче" и "Галатасарай" перенесено почти на два часа из-за прогнозируемого в Стамбуле урагана, сообщила Федерация... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
стамбул, турция, эгейское море, галатасарай, фенербахче, turkcell
Футбол, Стамбул, Турция, Эгейское море, Галатасарай, Фенербахче, Turkcell
Стамбульское дерби перенесли из-за урагана

Дерби "Фенербахче" - "Галатасарай" перенесли из-за урагана в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБолельщики "Фенербахче"
Болельщики Фенербахче - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Болельщики "Фенербахче". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 9 янв – РИА Новости. Футбольное дерби в субботу между клубами "Фенербахче" и "Галатасарай" перенесено почти на два часа из-за прогнозируемого в Стамбуле урагана, сообщила Федерация футбола Турции (TFF).
На субботу синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги более чем в половине турецких провинций, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей. В Стамбуле прогнозируется ураган, а к вечеру субботы начнется и ливень, в ряде районов – снег с дождем.
Болельщики клуба Монако - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Фанатов "Галатасарая" осудили за драку с сыном принцессы Монако
14 декабря 2025, 01:08
"Финал суперкубка Turkcell между "Фенербахче" и "Галатасараем", который должен был начаться на Олимпийском стадионе Ататюрка в субботу в 20.30 (время совпадает с мск – ред.), решено начать в 18.45 с учетом предупреждения властей провинции Стамбул о ливне и мощном ветре", - сообщила федерация в соцсети X.
Болельщиков начнут запускать на стадион с 15.45, арена вмещает более 77,5 тысяч фанатов.
В связи с матчем будут введены ограничения на транспорте. В частности, поезда на линии электричек Marmaray в субботу с 14.00 до 18.00 не будут останавливаться на трех станциях Зейтинбурну и Казлычешме, а также на двух станциях линии T6, сообщили РИА Новости в Турецких железных дорогах (TCDD).
Власти провинции Стамбул предупредили, что гражданам необходимо проявить бдительность и осторожность в связи с сильным ветром и такими негативными последствиями, как перебои в работе транспорта, падение деревьев и столбов.
Воздушные гавани Стамбула пока не объявляли об отмене рейсов. Не менее пяти человек погибли в Турции за двое суток в связи с бушующими в большинстве городов ураганами, сообщил в пятницу телеканал NTV.
Садеттин Саран - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Президента "Фенербахче" задержали после положительного теста на наркотики
24 декабря 2025, 20:02
 
ФутболСтамбулТурцияЭгейское мореГалатасарайФенербахчеTurkcell
 
