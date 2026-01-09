Стамбульское дерби перенесли из-за урагана

СТАМБУЛ, 9 янв – РИА Новости. Футбольное дерби в субботу между клубами "Фенербахче" и "Галатасарай" перенесено почти на два часа из-за прогнозируемого в Стамбуле урагана, сообщила Федерация футбола Турции (TFF).

На субботу синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги более чем в половине турецких провинций, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей . В Стамбуле прогнозируется ураган, а к вечеру субботы начнется и ливень, в ряде районов – снег с дождем.

"Финал суперкубка Turkcell между " Фенербахче " и "Галатасараем", который должен был начаться на Олимпийском стадионе Ататюрка в субботу в 20.30 (время совпадает с мск – ред.), решено начать в 18.45 с учетом предупреждения властей провинции Стамбул о ливне и мощном ветре", - сообщила федерация в соцсети X.

Болельщиков начнут запускать на стадион с 15.45, арена вмещает более 77,5 тысяч фанатов.

В связи с матчем будут введены ограничения на транспорте. В частности, поезда на линии электричек Marmaray в субботу с 14.00 до 18.00 не будут останавливаться на трех станциях Зейтинбурну и Казлычешме, а также на двух станциях линии T6, сообщили РИА Новости в Турецких железных дорогах (TCDD).

Власти провинции Стамбул предупредили, что гражданам необходимо проявить бдительность и осторожность в связи с сильным ветром и такими негативными последствиями, как перебои в работе транспорта, падение деревьев и столбов.