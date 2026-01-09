Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
23:04 09.01.2026
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата
"Аль-Иттихад" одержал разгромную победу над "Аль-Холудом" в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата

"Аль-Иттихад" победил "Аль-Холуд" в матче чемпионата Саудовской Аравии

© Соцсети футболистаКарим Бензема
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Аль-Иттихад" одержал разгромную победу над "Аль-Холудом" в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Бурайде завершилась победой гостей со счетом 4:0. Хет-трик оформил обладатель "Золотого мяча" француз Карим Бензема (13, 28 и 35-я минуты), также гол забил Салех аль-Шехри (84). На 8-й минуте главный арбитр удалил защитника хозяев Уильяма Троост-Эконга.
Подопечные Сержиу Консейсау одержали пятую победу подряд и с 26 очками занимают пятое место в таблице чемпионата, где "Аль-Холуд" с 12 очками идет 12-м.
В следующем туре "Аль-Иттихад" сыграет в гостях с "Дамаком" 13 января. "Аль-Холуд" в этот же день встретится с "Аль-Охдудом" на поле соперника.
