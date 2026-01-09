https://ria.ru/20260109/benzema-2067053720.html
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата
"Аль-Иттихад" одержал разгромную победу над "Аль-Холудом" в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
саудовская аравия
