Андреева уступила украинке в четвертьфинале турнира в Брисбене
Андреева уступила украинке в четвертьфинале турнира в Брисбене
Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева уступила украинке Марте Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
