"Живите сами по себе: Журова высказалась о решении EWF по ЧЕ в Польше

"Федерация тенниса первоначально заняла такую позицию: если вы не допускаете россиян и белорусов, у вас отнимают турнир. Все зависит от жесткости президента международной федерации. Сейчас другие федерации потихоньку начинают делать так же. Они понимают, что дальше придут, например, по поводу Израиля или США. Чтобы не открывать до конца этот ящик Пандоры, надо занять общую позицию, что спортсмены здесь ни при чем. Если вы проводите международные соревнования, обязаны пускать всех спортсменов. Или если вы опасаетесь за какие-то политические аспекты, вы не имеете права проводить крупные турниры. Надо брать со стран, проводящих международные соревнования, стопроцентные гарантии того, что при любых внешних обстоятельствах спортсмены из всех стран будут допущены. Если вы кого-то не любите: русских, мусульман, израильтян, не берите соревнования, живите сами по себе и не принимайте гостей. По Олимпийской хартии все должны друг друга любить и не отстранять по таким вопросам", - сказала Журова.