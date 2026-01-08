Рейтинг@Mail.ru
"Живите сами по себе: Журова высказалась о решении EWF по ЧЕ в Польше - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/zhurova-2066882408.html
"Живите сами по себе: Журова высказалась о решении EWF по ЧЕ в Польше
"Живите сами по себе: Журова высказалась о решении EWF по ЧЕ в Польше - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Живите сами по себе: Журова высказалась о решении EWF по ЧЕ в Польше
Депутат Госдумы Светлана Журова сказала РИА Новости, что если страна не хочет принимать кого-то по политическим причинам, она не имеет права брать на себя... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T15:29:00+03:00
2026-01-08T15:29:00+03:00
тяжелая атлетика
светлана журова
ewf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840480198_0:131:3071:1859_1920x0_80_0_0_a78773baa311ba7479cf24b391279452.jpg
https://ria.ru/20260108/chempionat-2066852354.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840480198_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d9ba575dbb11b79c8e41c2f823c9dc36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
тяжелая атлетика, светлана журова, ewf
Тяжелая атлетика, Светлана Журова, EWF
"Живите сами по себе: Журова высказалась о решении EWF по ЧЕ в Польше

Журова о решении EWF по ЧЕ в Польше: если кого-то не любите, живите сами по себе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова сказала РИА Новости, что если страна не хочет принимать кого-то по политическим причинам, она не имеет права брать на себя проведение международных соревнований.
Ранее на сайте Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) появилась информация о том, что исполнительный совет организации принял решение отменить чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в Польше в 2026 году, из-за проблем с выдачей виз атлетам из России и Белоруссии.
«
"Федерация тенниса первоначально заняла такую позицию: если вы не допускаете россиян и белорусов, у вас отнимают турнир. Все зависит от жесткости президента международной федерации. Сейчас другие федерации потихоньку начинают делать так же. Они понимают, что дальше придут, например, по поводу Израиля или США. Чтобы не открывать до конца этот ящик Пандоры, надо занять общую позицию, что спортсмены здесь ни при чем. Если вы проводите международные соревнования, обязаны пускать всех спортсменов. Или если вы опасаетесь за какие-то политические аспекты, вы не имеете права проводить крупные турниры. Надо брать со стран, проводящих международные соревнования, стопроцентные гарантии того, что при любых внешних обстоятельствах спортсмены из всех стран будут допущены. Если вы кого-то не любите: русских, мусульман, израильтян, не берите соревнования, живите сами по себе и не принимайте гостей. По Олимпийской хартии все должны друг друга любить и не отстранять по таким вопросам", - сказала Журова.
Новым местом проведения чемпионата Европы станет Албания. Турнир пройдет в октябре 2026 года.
Тяжелая атлетика - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ЧЕ по тяжелой атлетике в Польше отменили из-за невыдачи виз россиянам
Вчера, 10:42
 
Тяжелая атлетикаСветлана ЖуроваEWF
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    Перерыв
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала