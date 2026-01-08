https://ria.ru/20260108/zherson-2066914327.html
СМИ назвали сумму, которую "Крузейро" заплатит "Зениту" за Жерсона
СМИ назвали сумму, которую "Крузейро" заплатит "Зениту" за Жерсона - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
СМИ назвали сумму, которую "Крузейро" заплатит "Зениту" за Жерсона
Петербургский "Зенит" достиг соглашения с бразильским "Крузейро" по продаже футболиста Жерсона, сообщает журналист Фабрицио Романо. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
