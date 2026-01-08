СМИ назвали сумму, которую "Крузейро" заплатит "Зениту" за Жерсона

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" достиг соглашения с бразильским "Крузейро" по продаже футболиста Жерсона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли устной договоренности и завершают сделку. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро и еще три миллиона бонусами.