Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы

Захаров - первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). На его счету две победы в чемпионате СССР (1953, 1954), а также серебряная (1957) и две бронзовые медали (1955, 1958) национального первенства. В парном катании Захаров выступал вместе с Мариной Гранаткиной и позже - с Надеждой Захаровой.