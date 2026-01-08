Рейтинг@Mail.ru
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
23:27 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/zakharov-2066935537.html
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы
Советский фигурист Валентин Захаров умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T23:27:00+03:00
2026-01-08T23:27:00+03:00
фигурное катание
спорт
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066935384_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_f4e0ee6509b842098506ea19a92d85ea.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066935384_0:0:590:444_1920x0_80_0_0_bf6429560284638d058a8b13949722d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы

Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы Валентин Захаров

© Фото : Сайт Федерации фигурного катания на коньках России Советский фигурист Валентин Захаров
Советский фигурист Валентин Захаров - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Сайт Федерации фигурного катания на коньках России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Советский фигурист Валентин Захаров умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Его не стало 1 января.
«
"Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах", - говорится в заявлении.
Захаров - первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). На его счету две победы в чемпионате СССР (1953, 1954), а также серебряная (1957) и две бронзовые медали (1955, 1958) национального первенства. В парном катании Захаров выступал вместе с Мариной Гранаткиной и позже - с Надеждой Захаровой.
 
Фигурное катаниеСпортФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    Перерыв
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала