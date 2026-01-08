https://ria.ru/20260108/zakharov-2066935537.html
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы
Советский фигурист Валентин Захаров умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
фигурное катание
спорт
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
спорт, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы Валентин Захаров
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Советский фигурист Валентин Захаров умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
"Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах", - говорится в заявлении.
Захаров - первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). На его счету две победы в чемпионате СССР (1953, 1954), а также серебряная (1957) и две бронзовые медали (1955, 1958) национального первенства. В парном катании Захаров выступал вместе с Мариной Гранаткиной и позже - с Надеждой Захаровой.