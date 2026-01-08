Сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сборная Бельгии по теннису одержала победу над национальной командой Чехии в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу сборной Бельгии. В мужском одиночном разряде представитель Бельгии Зизу Бергс (42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл Якуба Меньшика (18) со счетом 6:2, 7:6 (7:4). У женщин Элизе Мертенс (19) одолела Барбору Крейчикову (63) - 5:7, 6:1, 7:5. В миксте представители Чехии Линда Фрухвиртова и Далибор Сврчина обыграли Грет Миннен и Сандера Жийе со счетом 6:7 (13:15), 6:3, 10:3.
В полуфинале сборная Бельгии встретится с командой Швейцарии.
United Cup с призовым фондом в 11,8 миллиона долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
United Cup, Final Stage
08 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
1 : 2