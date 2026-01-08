Рейтинг@Mail.ru
Сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:40 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/tennis-2066899422.html
Сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup
Сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup
Сборная Бельгии по теннису одержала победу над национальной командой Чехии в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T17:40:00+03:00
2026-01-08T17:40:00+03:00
теннис
спорт
бельгия
чехия
австралия
united cup
элиз мертенс
барбора крейчикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
бельгия
чехия
австралия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бельгия, чехия, австралия, united cup, элиз мертенс, барбора крейчикова
Теннис, Спорт, Бельгия, Чехия, Австралия, United Cup, Элиз Мертенс, Барбора Крейчикова
Сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup

Бельгия вышла в полуфинал United Cup в Австралии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сборная Бельгии по теннису одержала победу над национальной командой Чехии в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу сборной Бельгии. В мужском одиночном разряде представитель Бельгии Зизу Бергс (42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл Якуба Меньшика (18) со счетом 6:2, 7:6 (7:4). У женщин Элизе Мертенс (19) одолела Барбору Крейчикову (63) - 5:7, 6:1, 7:5. В миксте представители Чехии Линда Фрухвиртова и Далибор Сврчина обыграли Грет Миннен и Сандера Жийе со счетом 6:7 (13:15), 6:3, 10:3.
В полуфинале сборная Бельгии встретится с командой Швейцарии.
United Cup с призовым фондом в 11,8 миллиона долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
United Cup, Final Stage
United Cup, Final Stage
08 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Чехия
1 : 2
Бельгия
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортБельгияЧехияАвстралияUnited CupЭлиз МертенсБарбора Крейчикова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    Перерыв
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала