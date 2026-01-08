Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Теннис
 
16:54 08.01.2026
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой в третьем круге теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
теннис
спорт
брисбен
мирра андреева
марта костюк
женская теннисная ассоциация (wta)
аманда анисимова
брисбен
спорт, брисбен, мирра андреева, марта костюк, женская теннисная ассоциация (wta), аманда анисимова
Теннис, Спорт, Брисбен, Мирра Андреева, Марта Костюк, Женская теннисная ассоциация (WTA), Аманда Анисимова
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Андреева обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене

© Фото : Соцсети спортсменкиМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой в третьем круге теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу шестой сеяной Андреевой. Носкова была посеяна под девятым номером. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
08 января 2026 • начало в 14:20
Завершен
Мирра Андреева
2 : 15:76:47:5
Линда Носкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче 16-я сеяная украинка Марта Костюк обыграла американку Аманду Анисимову (2) со счетом 6:4, 6:3 за 1 час 31 минуту.
В четвертьфинале Андреева сыграет с Костюк.
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Бублик одержал первую победу в сезоне
Вчера, 14:33
 
