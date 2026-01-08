https://ria.ru/20260108/tennis-2066894032.html
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой в третьем круге теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Андреева обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене