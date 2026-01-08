Шахматные федерации пяти стран обратились в CAS из-за решения по россиянам

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Национальные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов, сообщается на сайте норвежской шахматной федерации.

« "Апеллянты утверждают, что оспариваемые резолюции были приняты после серьезных процедурных нарушений, включая нарушения устава FIDE и основополагающих принципов прозрачного и законного принятия решений в рамках международного управления спортом. В рамках этой апелляции апеллянты добиваются независимой юридической проверки CAS процедуры принятия решений генассамблеи", - говорится в заявлении.

"В этом контексте апеллянты также отмечают, что решения генассамблеи были приняты на основе давних рекомендаций МОК, впервые опубликованных в марте 2023 года и подтвержденных исполкомом МОК и олимпийским саммитом 11 декабря 2025 года. Эти рекомендации устанавливают условия в отношении нейтралитета и отсутствия представительства, включая ограничения на участие российских и белорусских национальных команд и использование национальных флагов, гимнов и других государственных символов, особенно на взрослом уровне", - отмечено в публикации.