Шахматные федерации пяти стран обратились в CAS из-за решения по россиянам

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Национальные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов, сообщается на сайте норвежской шахматной федерации.
В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Апеллянты утверждают, что оспариваемые резолюции были приняты после серьезных процедурных нарушений, включая нарушения устава FIDE и основополагающих принципов прозрачного и законного принятия решений в рамках международного управления спортом. В рамках этой апелляции апеллянты добиваются независимой юридической проверки CAS процедуры принятия решений генассамблеи", - говорится в заявлении.
"В этом контексте апеллянты также отмечают, что решения генассамблеи были приняты на основе давних рекомендаций МОК, впервые опубликованных в марте 2023 года и подтвержденных исполкомом МОК и олимпийским саммитом 11 декабря 2025 года. Эти рекомендации устанавливают условия в отношении нейтралитета и отсутствия представительства, включая ограничения на участие российских и белорусских национальных команд и использование национальных флагов, гимнов и других государственных символов, особенно на взрослом уровне", - отмечено в публикации.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
19 декабря 2025, 08:08