Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Кадисией"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:37 08.01.2026
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Кадисией"
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Кадисией" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Кадисией"
"Аль-Наср" проиграл "Аль-Кадисии" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Кадисией"

"Аль-Наср" проиграл "Аль-Кадисии" в матче чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" проиграл "Аль-Кадисии" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Хулиан Киньонес (51-я минута) и Наитан Нандес (66). В составе хозяев гол забил Криштиану Роналду (81, с пенальти).
Капитан "Аль-Насра" Роналду с 14 голами в 13 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата, следом с 13 мячами идет его одноклубник Жуан Феликс.
"Аль-Наср" не может победить на протяжении трех матчей первенства и с 31 очком занимает второе место в таблице, уступая четыре очка "Аль-Хилялю". "Аль-Кадисия" (27) располагается на четвертой строчке.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Месси раскрыл, чем будет заниматься после завершения карьеры
7 января, 14:55
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуНаитан НандесЖуан ФеликсАль-Наср
 
Матч-центр
 
