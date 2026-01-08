https://ria.ru/20260108/ronaldu-2066931195.html
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Кадисией"
"Аль-Наср" проиграл "Аль-Кадисии" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
