Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин может принять участие в ближайшем матче команды, сообщает журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х со ссылкой на главного тренера клуба Дэна Мьюза.