Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед
Хоккей
Хоккей
 
21:57 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/malkin-2066926994.html
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед
Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин может принять участие в ближайшем матче команды, сообщает журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х со...
2026-01-08T21:57:00+03:00
2026-01-08T21:57:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:12:1080:620_1920x0_80_0_0_4a72ad29d70b60e18e2956defaf08251.png
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066833847.html
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед

Тренер "Питтсбурга" Мьюз сообщил, что Малкин может сыграть в ближайшем матче

Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин может принять участие в ближайшем матче команды, сообщает журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х со ссылкой на главного тренера клуба Дэна Мьюза.
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Во вторник россиянин впервые тренировался в общей группе без ограничений.
Тренер заявил, что все идет к тому, что Малкин вернется на лед в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз", которая пройдет 9 января.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Контракт Малкина истекает летом 2026 года.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Овечкин забил! Но его клуб проиграл, а россиянин подрался с американцем
Вчера, 06:25
 
Хоккей Спорт Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Девилз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
