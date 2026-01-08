https://ria.ru/20260108/malkin-2066926994.html
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед
Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин может принять участие в ближайшем матче команды, сообщает журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х со... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T21:57:00+03:00
2026-01-08T21:57:00+03:00
2026-01-08T21:57:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:12:1080:620_1920x0_80_0_0_4a72ad29d70b60e18e2956defaf08251.png
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066833847.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7844714721e8aaa8fd6c7aa0b12971ca.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер рассказал, когда Малкин вернется на лед
Тренер "Питтсбурга" Мьюз сообщил, что Малкин может сыграть в ближайшем матче