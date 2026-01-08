Рейтинг@Mail.ru
Латыпов стал чемпионом России в индивидуальной гонке - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:24 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/latypov-2066860287.html
Латыпов стал чемпионом России в индивидуальной гонке
Латыпов стал чемпионом России в индивидуальной гонке - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Латыпов стал чемпионом России в индивидуальной гонке
Эдуард Латыпов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Ижевске. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T12:24:00+03:00
2026-01-08T12:24:00+03:00
биатлон
эдуард латыпов
чемпионат россии по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861134359_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_4f9c86b3cdf772a223c4630eae457870.jpg
https://ria.ru/20260106/biatlon-2066658347.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861134359_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_e8884b8f8b3256828cd6946fb7f3e162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
эдуард латыпов, чемпионат россии по биатлону
Биатлон, Эдуард Латыпов, Чемпионат России по биатлону
Латыпов стал чемпионом России в индивидуальной гонке

Биатлонист Латыпов стал чемпионом России в гонке на 20 километров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийский биатлонист Эдуард Латыпов
Российский биатлонист Эдуард Латыпов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Латыпов преодолел дистанцию 20 км за 54 минуты 3,5 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Корнев (отставание - 1 минута 28,7 секунды; 2 промаха), третий результат показал Ильназ Мухамедзянов (+1.33,4; 2).
Позднее в четверг пройдет гонка на 15 км у женщин.
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде
6 января, 20:04
 
БиатлонЭдуард ЛатыповЧемпионат России по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала