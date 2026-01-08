https://ria.ru/20260108/latypov-2066860287.html
Латыпов стал чемпионом России в индивидуальной гонке
Эдуард Латыпов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Ижевске. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
