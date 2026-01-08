"Любимый человек": почему Костылева вернулась к Плющенко

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Андрей Васильчин. Восходящая звезда российского фигурного катания Елена Костылева вернулась к тренеру Евгению Плющенко, не выдержав новых условий работы и соскучившись по двукратному олимпийскому чемпиону.

А что случилось?

В разгар Всероссийского дня фигурного катания РИА Новости Спорт поступил сигнал: чемпионка России среди юниоров Елена Костылева вернулась к Евгению Плющенко . Союз спортсменки с Софьей Федченко , уже прежним тренером, продержался чуть больше двух недель. Казалось бы, сенсация – но, разумеется, нет. Именно в отношении 14-летней Елены (а точнее – ее широко известной мамы Ирины) всегда ждешь чего-нибудь эдакого. Так почему бы им не может стать возврат к тренеру, которого Ирина еще совсем недавно критиковала в пух и прах?

По первым комментариям сторон кажется, что инициатором расставания стала группа Федченко. В их соцсетях появился следующий пост-прощание:

« "Лена - очень талантливая девочка, но наши пути в спорте разные. Мы прекращаем сотрудничество и желаем спортсменке успеха в шоу и соревнованиях! Система нашей академии - это в первую очередь работа, тяжелая и кропотливая, над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем.

Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно кол-во прокатов программ целиком. Также Ирина Костылева вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе. Огромное спасибо Ангелам Плющенко, что не бросаете спортсменку и приняли обратно!"

© Фото : Социальные сети Елены Костылевой Фигуристка Елена Костылева © Фото : Социальные сети Елены Костылевой Фигуристка Елена Костылева



Для Плющенко это наверняка прозвучало лестно, ведь Костылевым есть, с чем и с кем сравнить. Данный переход – девятый в карьере 14-летней Лены, и теперь в России почти не осталось топовых тренеров, лично не знакомых с семейством. На пути Лены были и легендарная Этери Тутберидзе , и выдающийся технарь Сергей Давыдов, и молодая амбициозная Федченко – и из них всех одна из самых талантливых фигуристок последних лет выбрала именно Плющенко.

Надолго ли?

Причины для этого могут быть самые разные. Допускаем, что методика работы Плющенко действительно подходит Костылевой лучше всего. В пользу этого аргумента говорит и долгий по меркам семейства срок сотрудничества с "Ангелами Плющенко" (порядка 2 лет). За это время спортсменка привыкла работать по определенной методике, а ее прыжки были настроены по образцу Алексея Мишина , чью технику Плющенко считает эталоном.

Школа Федченко, очевидно, работает иначе. И судя по тому, что выкладывалось в их соцсети в тот короткий период сотрудничества с Костылевой, новая команда стала адаптировать ее к своей модели – что, вероятно, Лена посчитала для себя неудобным. Также не стоит отметать и фактор банального совпадения характеров, что в отношении Плющенко и Костылевой отмечалось и ранее. Даже сейчас, возвращаясь обратно, Елена назвала старого-нового наставника своим "любимым человеком" и "тренером на всю жизнь". Никому другому она подобные комментарии не посвящала.

С чисто прагматической точки зрения их сотрудничество было успешным и взаимовыгодным. Нарратив о том, что именно под руководством Плющено Лена в первый же сезон выиграла первенство России среди юниоров и Финал Гран-при, с одной стороны, верен, а с другой, манипулятивен. Она начала выступать по юниорам только с сезона-2023/24 – то есть в других штабах она не могла добиться таких результатов чисто по возрасту.

© Фото : KOMAROVA_JULIA Елена Костылева © Фото : KOMAROVA_JULIA Елена Костылева

Вместе с тем не признать, что Плющенко чрезвычайно успешно вел Костылеву по дебютному сезону, было бы в корне неправильно. Несмотря на непростой его старт, ко второй половине Лена вышла на проектную мощность и забрала оба главных старта, обойдя действительно мощных соперниц. И в этом, помимо силы самой спортсменки, читался и Плющенко-тренер – и как, собственно, руководитель тренировочного процесса, и как авторитетное лицо. Наверняка Лена, вопреки многочисленной критике тренерского штаба от ее мамы Ирины, это уловила и зафиксировала в памяти.

Другим немаловажным фактором, который почти наверняка стал значимым при возвращении, а ранее удерживал ситуацию от окончательного распада, стали условия в "Ангелах Плющенко". Проживание для семьи Лены в домике на территории академии, оплата медицины и отдыха, даже трудоустройство отца фигуристки – где еще возможно нечто подобное? Очевидно, лишившись этого, семейство задумалось о будущем – и мысли в итоге привели их обратно в Горки-10.

Словом, это все максимально ожидаемо и даже в каком-то смысле логично. И остаются в этой истории лишь два вопроса. Первый – как же все-таки Плющенко планирует на долгосрочной основе прервать поток негатива от Ирины Костылевой? А ведь сделать это в любом случае придется, иначе колесо Сансары в скором времени даст очередной, уже 10-й по счету оборот.