Костылева рассказала, что мама тренера Федченко готовила для нее и кормила

"Благодарю Софью Анатольевну (Федченко) за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек - мой тренер. На всю мою жизнь. Мне с ним легко, он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать", - написала Костылева в личном Telegram-канале.