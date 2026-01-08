Костылева рассказала, что мама тренера Федченко готовила для нее и кормила

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала, что мама тренера Софьи Федченко готовила еду для нее во время занятий в академии "Триумф".
Ранее в четверг стало известно, что 14-летняя Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом тренером Евгением Плющенко. Согласно сообщению в Telegram-канале "Триумфа", академия завершила сотрудничество с Костылевой из-за ее проблем с режимом.
«
"Благодарю Софью Анатольевну (Федченко) за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек - мой тренер. На всю мою жизнь. Мне с ним легко, он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать", - написала Костылева в личном Telegram-канале.
В декабре Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой. Перед этим он заявлял, что не сможет его продолжать, если мама спортсменки Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в тренировочный процесс.