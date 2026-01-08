Рейтинг@Mail.ru
Костылева рассказала, что мама тренера Федченко готовила для нее и кормила
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:22 08.01.2026
Костылева рассказала, что мама тренера Федченко готовила для нее и кормила
Костылева рассказала, что мама тренера Федченко готовила для нее и кормила - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Костылева рассказала, что мама тренера Федченко готовила для нее и кормила
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала, что мама тренера Софьи Федченко готовила еду для нее во время занятий в академии РИА Новости Спорт, 08.01.2026
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
софья федченко
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), софья федченко
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Софья Федченко
Костылева рассказала, что мама тренера Федченко готовила для нее и кормила

Костылева рассказала, что мама тренера Федченко кормила ее и готовила для нее

Елена Костылева
Елена Костылева
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала, что мама тренера Софьи Федченко готовила еду для нее во время занятий в академии "Триумф".
Ранее в четверг стало известно, что 14-летняя Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом тренером Евгением Плющенко. Согласно сообщению в Telegram-канале "Триумфа", академия завершила сотрудничество с Костылевой из-за ее проблем с режимом.
«
"Благодарю Софью Анатольевну (Федченко) за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек - мой тренер. На всю мою жизнь. Мне с ним легко, он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать", - написала Костылева в личном Telegram-канале.
В декабре Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой. Перед этим он заявлял, что не сможет его продолжать, если мама спортсменки Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в тренировочный процесс.
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В академии "Триумф" назвали причину расставания с Костылевой
Вчера, 13:00
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Софья Федченко
 
