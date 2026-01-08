Рейтинг@Mail.ru
В академии "Триумф" назвали причину расставания с Костылевой
Фигурное катание
 
13:00 08.01.2026
В академии "Триумф" назвали причину расставания с Костылевой
Причиной прекращения сотрудничества академии фигурного катания "Триумф" и Елены Костылевой стало отсутствие режима у спортсменки, говорится в сообщении в... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
2026
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Причиной прекращения сотрудничества академии фигурного катания "Триумф" и Елены Костылевой стало отсутствие режима у спортсменки, говорится в сообщении в Telegram-канале академии.
Ранее в четверг стало известно, что 14-летняя Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом тренером Евгением Плющенко.
"Лена - очень талантливая девочка, но наши пути в спорте разные. Мы прекращаем сотрудничество и желаем спортсменке успеха в шоу и соревнованиях! Система нашей академии - это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем. Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком", - говорится в сообщении.
"Также Ирина Костылева вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе. Огромное спасибо "Ангелам Плющенко", что не бросаете спортсменку и приняли обратно!" - добавили в "Триумфе", где работает тренер Софья Федченко.
В декабре Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой. Перед этим он заявлял, что не сможет его продолжать, если мама спортсменки Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в тренировочный процесс.
