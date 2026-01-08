Рейтинг@Mail.ru
Тарасова назвала прекрасным возвращение Костылевой в группу Плющенко
Фигурное катание
 
08.01.2026
Тарасова назвала прекрасным возвращение Костылевой в группу Плющенко
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает прекрасным возвращение фигуристки Елены Костылевой в группу тренера Евгения Плющенко.
2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает прекрасным возвращение фигуристки Елены Костылевой в группу тренера Евгения Плющенко.
Ранее Плющенко сообщил о возвращении Костылевой в академию.
«
"Плющенко дождался Лену, это очень хорошо. Они хорошо работают, я это и раньше говорила. Просто прекрасно! Пусть дальше работают, а мы будем наслаждаться", - сказала Тарасова.
"Этого никто не знает", - ответила Тарасова на вопрос, не повторится ли ситуация с уходом Костылевой из-за недопониманий с мамой спортсменки.
