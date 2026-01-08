https://ria.ru/20260108/kostyleva-2066862232.html
Тарасова назвала прекрасным возвращение Костылевой в группу Плющенко
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает прекрасным возвращение фигуристки Елены Костылевой в группу тренера Евгения Плющенко. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
фигурное катание
евгений плющенко
татьяна тарасова
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко, татьяна тарасова, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Татьяна Тарасова, Елена Костылева (фигурное катание)
