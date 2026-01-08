Костылева вернулась в группу Плющенко

«

"Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество - в светлый христианский праздник - все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа. Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция… Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай бог, чтобы все у нас получилось", - написал Плющенко в личном Telegram-канале.