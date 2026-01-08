Рейтинг@Mail.ru
Костылева вернулась в группу Плющенко
08.01.2026
Костылева вернулась в группу Плющенко
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом тренером Евгением Плющенко. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом тренером Евгением Плющенко.
"Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество - в светлый христианский праздник - все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа. Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция… Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай бог, чтобы все у нас получилось", - написал Плющенко в личном Telegram-канале.
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, которую тренировал с весны 2024 года, но больше не может контактировать с ее матерью из-за ее поведения. Источник РИА Новости сообщал, что Костылева прекратила работу с Плющенко в начале декабря и планировала тренироваться в группе Софьи Федченко.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
7 января, 13:59
 
