Гол Вовченко принес "Металлургу" победу над "Авангардом" в матче КХЛ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе "Металлурга" шайбы забросили Люк Джонсон (12-я минута) и Даниил Вовченко (55). У "Авангарда" отличился Майкл Маклауд (27).
08 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
11:28 • Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
14:36 • Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Сергей Толчинский)
06:37 • Майкл Маклеод
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
"Металлург", набравший 68 очков, возглавляет таблицу Восточной конференции, где "Авангард" с 59 баллами идет вторым.
В следующем матче "Металлург" примет петербургский СКА 10 января. "Авангард" 13 января сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" на домашнем льду.
В другом матче игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду победил владивостокский "Адмирал" в серии буллитов - 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).