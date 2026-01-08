Умер обладатель Кубка Стэнли Гленн Холл

«

"Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", Гленн был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем. Семья Национальной хоккейной лиги скорбит о кончине легенды игры и выражает искренние соболезнования детям Гленна, а также всей семье Холл", - говорится в сообщении НХЛ.