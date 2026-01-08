Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
10:08 08.01.2026 (обновлено: 10:17 08.01.2026)
Умер обладатель Кубка Стэнли Гленн Холл
Обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхокс" канадский голкипер Гленн Холл скончался в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги...
Умер обладатель Кубка Стэнли Гленн Холл

Обладатель Кубка Стэнли Гленн Холл умер в возрасте 94 лет

© Getty Images / Bruce Bennett StudiosКанадский хоккеист Гленн Холл
Канадский хоккеист Гленн Холл. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхокс" канадский голкипер Гленн Холл скончался в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", Гленн был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем. Семья Национальной хоккейной лиги скорбит о кончине легенды игры и выражает искренние соболезнования детям Гленна, а также всей семье Холл", - говорится в сообщении НХЛ.
В разные периоды карьеры Холл выступал за "Детройт Ред Уингз", "Чикаго Блэкхокс" и "Сент-Луис Блюз". Канадец установил вратарский рекорд, став единственным голкипером, который сыграл более 500 матчей (502) подряд в истории НХЛ. Холл является обладателем Кубка Стэнли и приза лучшему игроку плей-офф "Конн Смайт Трофи", а также трехкратным обладателем награды лучшему вратарю сезона "Везина Трофи". Канадский голкипер является членом Зала хоккейной славы.
После завершения карьеры игрока, Холл работал тренером вратарей в "Калгари Флэймз", в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 1989 году.
Кен Драйден - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден
6 сентября 2025, 09:13
 
