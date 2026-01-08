Ассист Торопченко не спас "Сент-Луис" от поражения от "Чикаго" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Клуб "Чикаго Блэкхокс" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Торопченко отдал четвертую результативную передачу в сезоне, всего в его активе 6 очков (2 гола + 4 ассиста) за 28 матчей.