Рейтинг@Mail.ru
Ассист Торопченко не спас "Сент-Луис" от поражения от "Чикаго" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:50 08.01.2026 (обновлено: 09:51 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066846923.html
Ассист Торопченко не спас "Сент-Луис" от поражения от "Чикаго" в матче НХЛ
Ассист Торопченко не спас "Сент-Луис" от поражения от "Чикаго" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Ассист Торопченко не спас "Сент-Луис" от поражения от "Чикаго" в матче НХЛ
Клуб "Чикаго Блэкхокс" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T09:50:00+03:00
2026-01-08T09:51:00+03:00
хоккей
спорт
чикаго
алексей торопченко
коннор мёрфи
джейсон дикинсон
чикаго блэкхокс
сент-луис блюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861419652_600:0:2338:978_1920x0_80_0_0_5414e4d964aa2624d43511d60476c03c.jpg
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066841724.html
чикаго
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861419652_516:0:2441:1444_1920x0_80_0_0_66d89017ddfb10260a712c292d6ef6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чикаго, алексей торопченко, коннор мёрфи, джейсон дикинсон, чикаго блэкхокс, сент-луис блюз, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Чикаго, Алексей Торопченко, Коннор Мёрфи, Джейсон Дикинсон, Чикаго Блэкхокс, Сент-Луис Блюз, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ассист Торопченко не спас "Сент-Луис" от поражения от "Чикаго" в матче НХЛ

"Чикаго" обыграл "Сент-Луис", Торопченко сделал результативную передачу

© Фото : nhl.com/bluesХоккеист "Сент-Луис Блюз" Алексей Торопченко
Хоккеист Сент-Луис Блюз Алексей Торопченко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : nhl.com/blues
Хоккеист "Сент-Луис Блюз" Алексей Торопченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Клуб "Чикаго Блэкхокс" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 7:3 (1:1, 4:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Ник Лардис (10-я минута), Оливер Мур (28), Коннор Мерфи (29), Лэндон Слаггерт (33), Джейсон Дикинсон (38), Андре Бураковски (46) и Луи Кревье (53). У "Сент-Луиса" отличились Тайлер Такер (1), Отто Стенберг (29) и Натан Уокер (54), которому ассистировал российский нападающий Алексей Торопченко.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
Чикаго
7 : 3
Сент-Луис
09:26 • Nick Lardis
(Oliver Moore, Мэтт Гжельцык)
27:41 • Oliver Moore
(Мэтт Гжельцык, Ник Фолиньо)
28:57 • Коннор Мёрфи
32:27 • Лэндон Слэггерт
(Колтон Дач, Коннор Мёрфи)
37:24 • Джейсон Дикинсон
(Луи Кревье)
45:11 • Андре Бураковски
(Ryan Greene, Теуво Терявяйнен)
52:56 • Луи Кревье
(Лэндон Слэггерт, Алекс Влашич)
00:27 • Тайлер Такер
(Брэйден Шенн)
28:22 • Otto Stenberg
53:19 • Натан Уокер
(Алексей Торопченко, Филип Броберг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Торопченко отдал четвертую результативную передачу в сезоне, всего в его активе 6 очков (2 гола + 4 ассиста) за 28 матчей.
"Чикаго", набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Сент-Луис" с 42 баллами располагается на седьмой строчке.
В другом матче "Сан-Хосе Шаркс" в гостях обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).
Хоккеист Юта Маммот Даниил Бут - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Шайба Бута помогла "Юте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ
Вчера, 08:45
 
ХоккейСпортЧикагоАлексей ТоропченкоКоннор МёрфиДжейсон ДикинсонЧикаго БлэкхоксСент-Луис БлюзСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала