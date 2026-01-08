Ассист Торопченко не спас "Сент-Луис" от поражения от "Чикаго" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Клуб "Чикаго Блэкхокс" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 7:3 (1:1, 4:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Ник Лардис (10-я минута), Оливер Мур (28), Коннор Мерфи (29), Лэндон Слаггерт (33), Джейсон Дикинсон (38), Андре Бураковски (46) и Луи Кревье (53). У "Сент-Луиса" отличились Тайлер Такер (1), Отто Стенберг (29) и Натан Уокер (54), которому ассистировал российский нападающий Алексей Торопченко.
08 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
09:26 • Nick Lardis
(Oliver Moore, Мэтт Гжельцык)
27:41 • Oliver Moore
28:57 • Коннор Мёрфи
32:27 • Лэндон Слэггерт
(Колтон Дач, Коннор Мёрфи)
37:24 • Джейсон Дикинсон
(Луи Кревье)
45:11 • Андре Бураковски
(Ryan Greene, Теуво Терявяйнен)
52:56 • Луи Кревье
(Лэндон Слэггерт, Алекс Влашич)
00:27 • Тайлер Такер
28:22 • Otto Stenberg
53:19 • Натан Уокер
Торопченко отдал четвертую результативную передачу в сезоне, всего в его активе 6 очков (2 гола + 4 ассиста) за 28 матчей.
"Чикаго", набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Сент-Луис" с 42 баллами располагается на седьмой строчке.
В другом матче "Сан-Хосе Шаркс" в гостях обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).