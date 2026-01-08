Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье*

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье*, который был помилован указом президента РФ, сообщила ФСБ России.
"Даниил Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье* Лорана Клода Жана-Луи*, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" ("Centre for Humanitarian Dialogue"), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 октября 2024 года приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Винатье* был осужден к трем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК России ("Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов…"). 21 мая 2025 года Винатье* было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"), и решением Лефортовского районного суда Москвы от 27 июня 2025 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Помилован указом президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении ФСБ о Винатье*.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества".
Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
+ Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
