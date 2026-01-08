Рейтинг@Mail.ru
Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье*
16:49 08.01.2026 (обновлено: 17:16 08.01.2026)
Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье*
Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье*
Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье*, который был помилован указом президента РФ,... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
баскетбол
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
спорт
даниил касаткин
франция
москва
россия
франция
москва
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), спорт, даниил касаткин, франция, москва
Баскетбол, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Спорт, Даниил Касаткин, Франция, Москва
Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье*

ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье*, который был помилован указом президента РФ, сообщила ФСБ России.
"Даниил Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье* Лорана Клода Жана-Луи*, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" ("Centre for Humanitarian Dialogue"), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 октября 2024 года приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Винатье* был осужден к трем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК России ("Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов…"). 21 мая 2025 года Винатье* было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"), и решением Лефортовского районного суда Москвы от 27 июня 2025 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Помилован указом президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении ФСБ о Винатье*.
Ранее в четверг адвокат Касаткина Фредерик Бело сообщил, что баскетболист был выпущен из французской тюрьмы в ночь на четверг, он вышел на свободу и вернулся в Москву. По его словам, суд Франции одобрил решение об экстрадиции Касаткина в США, но премьер-министр его не подписал.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества".
Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
+ Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
28 декабря 2025, 08:00
 
Баскетбол Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Спорт Даниил Касаткин Франция Москва
 
Матч-центр
 
