ФСБ подтвердила возвращение из Франции российского баскетболиста Касаткина

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Баскетболиста Даниила Касаткина освободили из французской тюрьмы и вернули в Россию, сообщила ФСБ.
"Восьмого января возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти", — заявили в ведомстве.
Спортсмена задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, с тех пор он был под стражей. В Штатах его обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа. Суд Парижа 29 октября постановил выдать Касаткина в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Баскетболист заявлял о невиновности.
Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции, сотрудника швейцарской НКО "Центр гуманитарного диалога" Лорана Винатье*, его помиловали указом президента.
Дело Винатье*
Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил француза к трем годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Фигурант признал вину. По данным следствия, он собирал сведения в области военно-технической деятельности.
В августе 2025-го сообщалось, что в отношении Винатье* возбудили дело по статье "Шпионаж". В ФСБ уточнили, что он собирал в беседах с экспертами и госслужащими данные, которые могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России.
В декабре журналист телеканала LCI Жером Гарро задал Владимиру Путину на пресс-конференции вопрос по поводу француза. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что созвонился с Гарро. По его словам, Парижу сделали предложение для решения ситуации с Винатье*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
