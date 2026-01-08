ФСБ подтвердила возвращение из Франции российского баскетболиста Касаткина

Спортсмена задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, с тех пор он был под стражей. В Штатах его обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа. Суд Парижа 29 октября постановил выдать Касаткина в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Баскетболист заявлял о невиновности.