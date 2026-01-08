https://ria.ru/20260108/kasatkin-2066879868.html
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
ПАРИЖ, 8 янв — РИА Новости. Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
"Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве", — заявил собеседник агентства.
По его словам, премьер Франции
Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на решение суда.
Баскетболиста задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, с тех пор он был под стражей. В Штатах его обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа.
Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен заявлял о своей невиновности.