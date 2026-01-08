Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

"Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве", — заявил собеседник агентства.

Баскетболиста задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, с тех пор он был под стражей. В Штатах его обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа.