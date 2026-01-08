Рейтинг@Mail.ru
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Баскетбол
 
14:58 08.01.2026 (обновлено: 15:16 08.01.2026)
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
спорт
москва
баскетбол
даниил касаткин
сша
франция
москва
сша
франция
москва, даниил касаткин, сша, франция
Спорт, Москва, Баскетбол, Даниил Касаткин, США, Франция
Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

Баскетболист Касаткин прибыл в Москву после освобождения из французской тюрьмы

Даниил Касаткин
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Единая лига ВТБ
Даниил Касаткин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ПАРИЖ, 8 янв — РИА Новости. Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
«

"Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве", — заявил собеседник агентства.

По его словам, премьер Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на решение суда.
Баскетболиста задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, с тех пор он был под стражей. В Штатах его обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа.
Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен заявлял о своей невиновности.
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Решение суда по Касаткину показало отношение к России, заявили в посольстве
27 августа 2025, 17:22
27 августа 2025, 17:22
 
Баскетбол
 
