Голышев назвал бездарной игру "Автомобилиста" на фоне трех поражений

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев назвал бездарной игру команды после трех гостевых поражений подряд и подчеркнул, что хоккеисты клуба не имеют права демонстрировать подобный уровень игры.
В четверг "Автомобилист" в Уфе уступил местному "Салавату Юлаеву" со счетом 1:4. Ранее в рамках выездной серии екатеринбуржцы проиграли челябинскому "Трактору" (1:3) и казанскому "Ак Барсу" (0:5).
08 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
08:27 • Сергей Варлов
(Artyom Gorshkov, Григорий Панин)
14:29 • Artyom Gorshkov
(Maxim Kuznetsov)
15:12 • Джек Родвальд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
00:18 • Alexander Zharovsky
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
18:43 • Роман Горбунов
«
"Бездарно проехали выезд. Очень жаль тех болельщиков, которые проехали несколько сотен километров за нами. Жаль тех болельщиков, которые видели это по телевизору. Мы не имеем права так играть ни дома, ни на выезде. Что в обороне проходной двор, что в атаке ничего не делаем. Есть повод каждому задуматься и исправлять ситуацию. В ней оказались все вместе, и только все вместе мы можем из нее выбраться", - приводятся слова Голышева на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
После 43 игр регулярного чемпионата "Автомобилист" набрал 49 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.