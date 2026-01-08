https://ria.ru/20260108/futbol-2066922019.html
Сборы академии Зобнина завершили досрочно после ситуации с отравлением
СОЧИ, 8 янв - РИА Новости. Юные футболисты и тренеры академии Зобнина досрочно завершают сборы в Сочи после инцидента с отравлением и возвращаются домой, сообщили в Telegram-канале академии.
В среду в Telegram-канале академии сообщалось об отравлении юных футболистов и тренеров детской академии Зобнина в сочинском отеле при спортивном комплексе.
"Мы улетаем домой. Сборы закончились для нас раньше времени. Тренерский штаб во главе с Романом Сергеевичем (Зобниным) в связи со сложившейся обстановкой принял решение прекратить учебно-тренировочный процесс в гостинице "ЛОО-Арена" досрочно", - говорится в сообщении.
Как отметили в заявлении академии, "все живы и на 95% здоровы".
В среду прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, у заболевших в отеле выявлен норовирус 2-го генотипа, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, новых заболевших не выявлено. Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия в отеле продолжаются.