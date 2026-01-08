https://ria.ru/20260108/futbol-2066838343.html
"Акрон" намерен приобрести аргентинского футболиста Перелло, пишут СМИ
Тольяттинский "Акрон" сделал предложение "Архентинос Хуниорс" по покупке футболиста Матиаса Перелло, сообщает журналист Сесар Луис Мерло. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
