Рейтинг@Mail.ru
"Акрон" намерен приобрести аргентинского футболиста Перелло, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/futbol-2066838343.html
"Акрон" намерен приобрести аргентинского футболиста Перелло, пишут СМИ
"Акрон" намерен приобрести аргентинского футболиста Перелло, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Акрон" намерен приобрести аргентинского футболиста Перелло, пишут СМИ
Тольяттинский "Акрон" сделал предложение "Архентинос Хуниорс" по покупке футболиста Матиаса Перелло, сообщает журналист Сесар Луис Мерло. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T07:42:00+03:00
2026-01-08T07:42:00+03:00
спорт
акрон (тольятти)
коритиба
архентинос хуниорс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012304899_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_21ea62bbdd97cffa47ee8deb29743912.jpg
https://ria.ru/20251219/akron-2063217138.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012304899_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_1823c8db8f6ed7ed7949f688494970cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, акрон (тольятти), коритиба, архентинос хуниорс
Спорт, Акрон (Тольятти), Коритиба, Архентинос Хуниорс
"Акрон" намерен приобрести аргентинского футболиста Перелло, пишут СМИ

Мерло: Тольяттинский "Акрон" сделал предложение по покупке Матиаса Перелло

© Фото : соцсети ФК "Спартак" МоскваЭпизод матча "Акрон" - "Спартак"
Эпизод матча Акрон - Спартак - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : соцсети ФК "Спартак" Москва
Эпизод матча "Акрон" - "Спартак". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" сделал предложение "Архентинос Хуниорс" по покупке футболиста Матиаса Перелло, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
По информации источника, клуб готов приобрести за 1,1 млн евро 50% прав на 24-летнего аргентинца. Также на нападающего претендуют бразильская "Коритиба" и эквадорский "Индепендьенте дель Валье".
Перелло, игравший также в аренде за аргентинский "Сентраль Кордова", за профессиональную карьеру провел 97 матчей и забил 14 мячей.
Защитник ЦСКА Илья Агапов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА
19 декабря 2025, 13:20
 
СпортАкрон (Тольятти)КоритибаАрхентинос Хуниорс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала