17:28 08.01.2026 (обновлено: 17:53 08.01.2026)
FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам
спорт, россия, спортивный арбитражный суд (cas), прыжки на лыжах с трамплина, самир мастиев, александра кустова
FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам

Три российских спортсмена получили нейтральный статус

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДвоеборье
Двоеборье - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Двоеборье. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще трем спортсменам из России, сообщается на сайте организации.
Нейтральный статус получили выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев, прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова и сноубордистка Софья Афанасьева.
Также нейтральный статус получили восемь представителей вспомогательного персонала спортсменов из России. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 35 российским спортсменам.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Мастиеву 32 года, он участвовал в чемпионатах мира и Олимпиаде 2022 года, становился победителем и призером этапов Кубка России и первенств страны. Кустовой 27 лет, она принимала участие в Играх 2018 года, а также выступала на этапах Кубка мира и мировом первенстве. 19-летняя Афанасьева является двукратной чемпионкой России в хафпайпе и победительницей этапов Кубка России.
Кристина Пауль - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Три российских сноубордиста получили нейтральный статус
6 января, 15:16
 
