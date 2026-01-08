Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:05 08.01.2026
Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года
Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года
Фигурист Роман Савосин заявил РИА Новости, что считает свои спортивные результаты главным разочарованием 2025 года. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
фигурное катание
спорт
россия
роман савосин
фигурное катание, россия, роман савосин
Фигурное катание, Спорт, Россия, Роман Савосин
Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года

Савосин назвал свои спортивные результаты главным разочарованием 2025 года

Роман Савосин
Роман Савосин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Роман Савосин. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Роман Савосин заявил РИА Новости, что считает свои спортивные результаты главным разочарованием 2025 года.
Савосину 26 лет. В этом сезоне фигурист занял четвертое и пятое места на этапах Гран-при России, а также стал 16-м на чемпионате страны.
«
"Главное разочарование 2025 года - мои спортивные результаты. По сути, за весь год не получилось завоевать ни одной медали с крупных стартов. Но это мотивирует на следующий год", - сказал Савосин.
Роман Савосин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
2 января, 14:08
 
Фигурное катание
 
