Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года
Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года
Фигурист Роман Савосин заявил РИА Новости, что считает свои спортивные результаты главным разочарованием 2025 года. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T14:05:00+03:00
2026-01-08T14:05:00+03:00
2026-01-08T14:09:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
роман савосин
Фигурист Савосин назвал главное разочарование 2025 года
Савосин назвал свои спортивные результаты главным разочарованием 2025 года