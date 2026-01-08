https://ria.ru/20260108/eberg-2066898777.html
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
