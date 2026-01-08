Рейтинг@Mail.ru
Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Биатлон
 
15:34 08.01.2026
Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
биатлон
кубок мира по биатлону
кубок мира по биатлону
Биатлон, Кубок мира по биатлону
Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Итальянец Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

© Getty Images / picture allianceТоммаззо Джакомель
Томмаззо Джакомель - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Getty Images / picture alliance
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Итальянец Томмазо Джакомель выиграл спринт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Джакомель преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 1,7 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах. Вторым стал немец Филипп Наврат (отставание - 13,2 секунды; один промах), третьим - норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+25,2; один промах).
Спринт пропустили действующий обладатель большого Хрустального глобуса Стурла Легрейд и текущий лидер общего зачета Йохан-Олав Ботн.
Перед стартом гонки биатлонисты почтили память умершего в декабре норвежца Сиверта Баккена минутой молчания, после чего раздались аплодисменты. На стартовых воротах была размещена фотография спортсмена, а Дале-Шевдал держал в руках его футболку с первым стартовым номером. После финиша Джакомель, являвшийся близким другом Баккена, также почтил его память, подняв руку к небу, а затем сказал Дале-Шевдалу: "За Сиверта".
Этап в Оберхофе завершится 11 января. Позднее в четверг состоится женский спринт на 7,5 км.
Виктория Сливко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Биатлонистка Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке
Вчера, 14:51
 
