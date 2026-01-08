Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Итальянец Томмазо Джакомель выиграл спринт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Джакомель преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 1,7 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах. Вторым стал немец Филипп Наврат (отставание - 13,2 секунды; один промах), третьим - норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+25,2; один промах).
Спринт пропустили действующий обладатель большого Хрустального глобуса Стурла Легрейд и текущий лидер общего зачета Йохан-Олав Ботн.
Перед стартом гонки биатлонисты почтили память умершего в декабре норвежца Сиверта Баккена минутой молчания, после чего раздались аплодисменты. На стартовых воротах была размещена фотография спортсмена, а Дале-Шевдал держал в руках его футболку с первым стартовым номером. После финиша Джакомель, являвшийся близким другом Баккена, также почтил его память, подняв руку к небу, а затем сказал Дале-Шевдалу: "За Сиверта".
Этап в Оберхофе завершится 11 января. Позднее в четверг состоится женский спринт на 7,5 км.