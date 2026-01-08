Рейтинг@Mail.ru
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь пропустит Открытый чемпионат Австралии
Теннис
 
13:27 08.01.2026
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь пропустит Открытый чемпионат Австралии
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит Открытый чемпионат Австралии по состоянию здоровья, сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026
Теннис, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open
Теннис, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь пропустит Открытый чемпионат Австралии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит Открытый чемпионат Австралии по состоянию здоровья, сообщается на сайте турнира.
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. Чжэн Циньвэнь, занимающая 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в июле перенесла операцию на правом локте и не выступала с октября после поражения от чешки Линды Носковой в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Пекине.
"На данный момент я еще пришла к той оптимальной форме, к которой стремлюсь. Я безмерно благодарна всем за постоянную поддержку и с нетерпением жду, когда смогу полностью вернуться на корт и провести мощный сезон", - заявила спортсменка.
Чжэн Циньвэнь 23 года. Она является победительницей Олимпийских игр 2024 года в Париже, обладательницей титулов пяти турниров WTA в одиночном разряде.
