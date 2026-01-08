https://ria.ru/20260108/chzhen-2066868877.html
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь пропустит Открытый чемпионат Австралии
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит Открытый чемпионат Австралии по состоянию здоровья, сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T13:27:00+03:00
теннис
женская теннисная ассоциация (wta)
australian open
